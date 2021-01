'BBB 21': o que se sabe de como vai ser o 'Big Brother' em 2021

Participantes durante formação do Paredão no 'BBB 20' Foto: Reprodução de 'BBB 20' (2020) / Globo

O BBB 21 estreia no dia 25 de janeiro de 2021, uma segunda-feira. Informações têm sido dadas por Boninho, diretor da Globo, desde o primeiro dia do ano. Entre elas, a promessa de que o Big Brother vai durar 100 dias, ou seja, com previsão de que a final ocorra na primeira semana de maio.

Houve a confirmação de 'anônimos' (grupo Pipoca) e famosos (grupo Camarote) entre os participantes do programa em 2021. Os grupos Vip e Xepa devem ficar "juntos", conforme foi anunciado, e a "mesa tática" com bonecos será disponível a todos.

Assim como nas edições recentes do Big Brother Brasil, também haverá provas de resistência, provas do Anjo, o Big Phone, o Jogo da Discórdia e o 'bate-volta'.

Entre as novidades desta edição, estão a criação do Podcast do Líder, que ficará disponível no site Gshow e trará um programa em áudio gravado pelo líder da semana, podendo contar só com ele ou com outros participantes.

O BBB 21 também contará com o Flecha, que funcionará internamente como um aplicativo de relacionamento em que os competidores poderão declarar interesse em outros e descobrir se ele é mútuo.

A #RedeBBB terá a volta de Vivian Amorim, vice-campeã do BBB 17, e Ana Clara Lima, finalista do BBB 18, como repórteres. No lugar de Fernanda Keulla entrará o humorista e influenciador Rhudson Victor (clique aqui para conhecer mais sobre ele).

Quem são os participantes do BBB 21

O apresentador Tiago Leifert chegou a usar as redes sociais e algumas chamadas do novo Big Brother Brasil na programação da Globo para ironizar a quantidade de listas com supostos nomes de participantes que estarão no programa.

No Fantástico do dia 17 de janeiro, a Globo definiu que os participantes do BBB 21 serão divulgados ao longo da programação da emissora na terça-feira, 19 de janeiro. O anúncio será feito a partir dos intervalos do Vale a Pena Ver de Novo, que começa às 16h40, até o período da noite (leia mais aqui).

