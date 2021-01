Quem é Rhudson Victor? Conheça o novo repórter do 'BBB' em 2021

Ana Clara, Rhudson Victor e Vivian Amorim, repórteres do 'BBB 21' Foto: Globo / Divulgação

Rhudson Victor, humorista e influenciador digital, foi anunciado como novo repórter do #RedeBBB, do Big Brother Brasil, em 2021.

Ana Clara e Vivian Amorim, ex-participantes do reality show, voltam à função que realizaram no ano passado, deste vez sem Fernanda Keulla.

"Eu já tinha me imaginado participando do reality, mas quando eu recebi o convite para ser apresentador da #RedeBBB, eu fiquei sem acreditar. Aconteceu dez vezes melhor do que eu imaginei", afirmou. Rhudson Victor também fez uma live comemorando a nova função no BBB 21.

Ele ganhou destaque publicando vídeos humorísticos sobre situações do cotidiano em redes sociais. Além de seu trabalho como comediante stand-up, também já participou do É de Casa, outro programa da Globo, no passado.

Em 2020, foi um dos escolhidos por Felipe Neto para participar de um projeto com influenciadores negros que ganharam espaço em seu canal de YouTube. Rhudson Victor teve dois vídeos publicados no canal de Neto e foi elogiado por ele: "É um humorista sensacional"

Rhudson Victor nasceu em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e chegou a cursar a faculdade de história e trabalhar em um mercado antes de ser aprovado em um concurso militar. Aos 20 anos, deixou tudo para trás para se arriscar no mundo do humor.

Até o momento do anúncio de que seria repórter do BBB 21, tinha cerca de 40 mil seguidores em seu Instagram.

Confira abaixo alguns vídeos de Rhudson Victor, novo repórter do BBB 21: