'BBB 21': Globo divulga estreia e detalhes do novo 'Big Brother'

O BBB 21, que estreia no próximo dia 25 de janeiro, uma segunda-feira, teve mais detalhes divulgados pela Globo nesta sexta-feira, 8, conforme havia sido prometido pelo diretor Boninho recentemente.

De acordo com o vídeo publicado, há promessa de "100 dias" de Big Brother, ou seja, levando em conta a data da estreia, a previsão é de que a final do programa ocorra por volta da primeira semana de maio.

Entre os participantes, foram confirmados os grupos Pipoca, composto por 'anônimos', e Camarote, composto por artistas famosos e já conhecidos do público, assim como ocorreu no BBB 20.

O 'bate-volta' e as provas de resistência, assim como provas do Anjo e o Big Phone também estão de volta em mais uma edição, assim como o Jogo da Discórdia e o Feed BBB, que volta "turbinado", sem mais detalhes, por enquanto.

Os grupos Vip e Xepa devem ficar "juntos", e a "mesa tática" com bonequinhos dos participantes, antes um privilégio do quarto do líder, agora deve ficar disponível a todos os participantes do BBB 21.

Por fim, o vídeo sobre a próxima edição do Big Brother Brasil deixa um mistério no ar: "Fique esperto, porque o jogo começa antes do play".

