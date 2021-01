'BBB 21': saiba dia e hora em que participantes serão revelados

Detalhes do 'BBB 21' devem ser divulgados no próximo dia 8 Foto: Instagram/@bbb

Os participantes do BBB 21 começarão a ter seus nomes divulgados na próxima terça-feira, 19, a partir dos intervalos do Vale a Pena Ver de Novo, que atualmente exibe a novela Laços de Família, a partir das 16h40.

"Terça-feira a partir do Vale a Pena Ver de Novo a gente começa a divulgar o elenco. Nos intervalos do Vale a Pena Ver de Novo e daí em diante", afirmou o apresentador Tiago Leifert nos stories de seu Instagram.

Em seguida, continuou: "Antigamente a gente fazia no intervalo do Vídeo Show. Não tendo mais o Vídeo Show, com essa grade nova, adaptada também à pandemia, com jornais mais esticados, vai fazer no Vale a Pena Ver de Novo. Acho que vai até de noite."

Em 2020, os participantes do BBB foram conhecidos a partir dos intervalos do Caldeirão do Huck, em um sábado.

Leifert ainda aproveitou para comentar os palpites do público sobre quem serão os participantes do Big Brother em 2021: "Os chutes de vocês são muito bons, tem vários interessantes. Mas a imensa maioria está tudo igual, vão sempre em gente muito, muito famosa, com número de seguidores absurdos."

"Não é esse o nosso critério. Pode ter uma pessoa extremamente famosa, com milhões e milhões de seguidores? Claro que pode. Mas não é só isso. As vagas não serão todas preenchidas assim", afirmou.

Em seguida explicou, sobre os participantes do BBB 21: "A gente procura convidados, pessoas que se destacaram nas mais diferentes áreas, têm diferentes tamanhos, diferentes impactos e diferentes regiões. Isso que vocês têm que olhar. A gente não olha 'famosos', lembre-se disso. São convidados!"

