'Muito engraçado', responde Maisa ao convite de Dudu Camargo

Maisa responde de forma irônica ao convite de Dudu Camargo para passar noite com ele. Foto: Reprodução de cena do Programa Silvio Santos/SBT

Maisa Silva reagiu de forma irônica ao convite de Dudu Camargo para ela passar uma noite com ele. A proposta partiu da afirmação da atriz, durante participação dos dois no Programa Silvio Santos, de que ele é 'engessado' e não deve acordar falando "bom dia" como faz no telejornal que apresenta.

No Twitter, Maisa compartilhou um trecho da entrevista que o rapaz deu a Sonia Abrão na tarde desta quinta-feira, 22, e escreveu "muito engraçado".

Em seguida, ela publicou uma foto dela com cara de tédio e disse "Tem que ter coragem".

Esse é mais um trecho da polêmica envolvendo os dois, que começou com Maisa dispensado o apresentador no programa do Silvio Santos, no último domingo, 18. Atrizes saíram em defesa dela, que desabafou sobre o caso. "Quando uma menina de 15 anos não aceita qualquer brincadeira ou comentário, e se posiciona, causa espanto", escreveu nas redes sociais.