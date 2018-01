'Convido [Maisa] a passar uma noite comigo', diz Dudu Camargo

Envolvido em polêmicas, Dudu Camargo se defendeu durante o programa 'A Tarde é Sua' da RedeTV! Foto: Reprodução de cena do jornal 'Primeiro Impacto' / SBT

Apresentador do programa jornalístico Primeiro Impacto, do SBT, Dudu Camargo foi o convidado desta quinta-feira, 22, do programa A Tarde é Sua, da apresentadora Sônia Abrão, para falar da semana conturbada pela qual está passando.

Perguntado se não teria ficado nem um pouco sem graça, afirmou que foi para o programa preparado para qualquer situação, mas que ficou um pouco constrangido. Em resposta a Maisa Silva, que o chamou de "engessado", pareceu tentar intimidar a garota de 15 anos com mais um comentário inconveniente: "A Maisa duvidou que eu acordo animado, falando ‘bom dia’ do jeito que falo no jornal. Eu convido ela a passar uma noite comigo, então".

Após ser rejeitado pela atriz no programa do Silvio Santos do último domingo, 18, ele voltou ao centro das atenções na quarta-feira, 21, por conta de um jovem que diz ser o seu ex-namorado e que publicou acusações de agressão contra ele nas redes sociais. Dudu nega qualquer relação com o rapaz.

"As pessoas escrevem o que querem, como querem, mas é preciso analisar por diversos pontos de vista", disse a Sônia Abrão. Questionado sobre o processo que ele teria aberto na Justiça, se limitou a dizer: "Inventaram muitas coisas, mas a Justiça ja está cuidando do caso. Eu peço que você [telespectador] não acredite em tudo que lê na internet".

A assessoria do apresentador confirmou ao E+ na manhã desta quinta-feira, 22, que Dudu registrou boletim de ocorrência e decidiu entrar com processo por calúnia e difamação.

Sobre a polêmica com Maisa, ele afirma ter ganho exposição positiva: “Eu gostei. Aumentou muito meus seguidores nas redes sociais, eu estou agora no seu programa... Eu prezo pelo sucesso, pelo carinho do público, pela audiência".

Confira as melhores patadas de Maísa Silva em Dudu Camargo: