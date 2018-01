Maisa desabafa sobre situação constrangedora no 'Programa Silvio Santos'

Maisa Silva tem 15 anos. Foto: www.instagram.com/maisa/

Maisa Silva voltou a se posicionar nas redes sociais após ser criticada por rejeitar uma 'brincadeira' de Silvio Santos em programa exibido no domingo, 18.

Na ocasião, o apresentador sugeriu que a atriz poderia ter um relacionamento amoroso com Dudu Camargo, de 19 anos, também apresentador do SBT. Maisa cortou veementemente a sugestão de Silvio e foi considerada 'grossa' por alguns internautas.

"Quando uma menina de 15 anos não aceita qualquer brincadeira ou comentário, e se posiciona, causa espanto", escreveu nas redes sociais nesta terça-feira, 20. "Com certeza, uma parcela dos telespectadores gostaria que eu aceitasse tudo o que aconteceu no programa, como dançar com um rapaz mais velho (mesmo eu NÃO querendo), ou beijá-lo", continuou.

A adolescente já havia comentado o caso no Twitter e recebeu apoio de colegas de profissão. No entanto, sem que as críticas parassem, ela escreveu um texto mais longo e detalhado sobre o caso. Maisa deixou claro que decidiu se posicionar novamente "pelas pessoas que têm carinho comigo e se preocupam com meu bem-estar", e não porque sentia que devia explicações.

Leia o posicionamento da atriz:

