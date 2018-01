Maisa dispensa Dudu Camargo ao vivo e se defende: 'Não me desculpo'

Atriz Maisa Silva em vídeo de seu canal no YouTube Foto: https://www.youtube.com/watch?v=542ae39qyVk

Silvio Santos criou uma situação constrangedora no Programa Silvio Santos exibido neste domingo, 18. O apresentador tentou convencer Maisa a deixar sua solteirice de lado para namorar Dudu Camargo, apresentador do Primeiro Impacto e queridinho do chefe do SBT.

Silvio introduziu o assunto ao perguntar se Dudu Camargo é solteiro, ao que ele confirmou. Em seguida, Silvio afirmou que Maisa também é solteira, ao que a garota em seguida fez uma cara de reprovação e logo cortou o chefe. "Se for para isso eu posso ir embora. Não estou aqui para arranjar namorado, estou aqui para participar do programa", disse a jovem.

Enquanto ela falava, Silvio seguiu. "Você tem 15 anos e eu tenho notado que você não tem namorado". Maisa não gostou da resposta. "Dá licença, Silvio. Isso é um ultraje, é constrangedor você me submeter a uma situação dessas. Eu tô aqui para jogar o jogo. Vamos jogar? Vamos", disse a garota.

Prosseguindo o diálogo, Silvio disse que o jogo em seu programa foi uma forma de aproximar Maisa e Dudu, já que os dois estão solteiros. "Vai me dizer que o rapaz não é bonito?", perguntou.

A garota cortou o chefe em poucas palavras. "Não faz o meu tipo". Silvio insistiu: "Mas você quer uma beleza exterior ou uma beleza interior? Você já viu o interior dele?".

A garota seguiu cortando o chefe. "Não, mas também não estou a fim de ver". "Ele não faz o meu tipo", acrescentou. Silvio seguiu elencando as qualidades do jovem apresentador, ao que Maisa passou a criticar.

"Ele é engessado, não parece que é de verdade. Ele fala esquisito. Ninguém é assim o tempo inteiro. Quem gosta de quem fala 'mas bom dia!' o tempo inteiro? As pessoas gostam de gente de verdade. Ele é todo engomadinho o tempo inteiro, ele faz essa voz. Eu duvido que ele fala assim acordando. É impossível alguém ser tão formal. Eu não gosto de tanta formalidade", disse a garota.

Alguns minutos depois, Maisa fala do próprio look e Silvio diz que ela veio se exibir para Dudu Camargo. A garota nega com veemência. "A última coisa que iria querer na vida é me exibir para o Dudu Camargo, dá licença". Silvio, então, questiona se ela tem algo contra o rapaz, e ela nega. "Não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor".

Mais tarde, após receber críticas pelas respostas, Maisa se defendeu.

oras pessoas q tão me chamado de grossa, nem todo mundo é obrigado a aceitar 100% das coisas q ouve e eu não me desculpo pela sinceridade. — +a (@maisasilva) 19 de junho de 2017

Ainda no programa, Dudu Camargo convida Maisa para dançar, mas ela recusa: "Eu não vou dançar com você".

