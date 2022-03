'BBB 22': Participantes eliminados voltam ao reality nesta quinta

Tadeu Schmidt receberá os ex-participantes do 'BBB 22' para uma dinâmica inédita. Foto: Globoplay

Em mais uma dinâmica inédita no Big Brother Brasil, os participantes que já foram eliminados da atual edição do programa estarão de volta nesta quinta-feira, 17. No entanto, o que os ex-brothers e ex-sisters vão fazer por lá ainda é um mistério para todos.

Todos os participantes eliminados pelo públicos estarão presentes, o que inclui Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e o eliminado desta terça-feira, 15. Vale lembrar que o paredão atual é disputado por Gustavo, Pedro Scooby e Vinicius.

Apenas Maria, que foi expulsa, e Tiago Abravanel, que desistiu do BBB 22, não retornam para a dinâmica.

No Instagram, Boninho publicou um vídeo enigmático e disse que nem mesmo os ex-BBBs sabem o que vai acontecer.