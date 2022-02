'BBB 22': Rodrigo é o segundo eliminado do programa

Rodrigo foi o segundo eliminado do 'Big Brother Brail 22' Foto: Instagram/@bbb

O anúncio do segundo eliminado do Big Brother Brasil na noite desta terça-feira, 1, foi inusitado. Isso porque Tadeu Schmidt decidiu fazer parte do anúncio interpretando a Língua Brasileira de Sinais.

O paredão foi formado no último domingo, 30, com o gerente comercial Rodrigo, a modelo e designer de unhas Natália e a professora de Biologia Jessilane, todos da equipe Pipoca.

Rodrigo foi o escolhido pelo público para sair do programa, com 48,45% dos votos. A segunda mais votada foi Natália, com 26,1%, e Jessilane, com 25,45%

O segundo paredão do BBB 22 teve 120.642.306 votos do telespectador. No discurso, Tadeu Schmidt foi bem incisivo: "Provavelmente você só vai entender onde errou quando estiver aqui fora", indagou ao apontar que Rodrigo, apesar de ser um jogador voraz, tinha uma certa dificuldade de recuar quando estava indo por um caminho errado dentro da casa.

O apresentador disse que era preciso entender os sinais e finalizou o discurso interpretando em Libras, enviando um redaco direto para a professora Jessilane: "Professora, não fica triste. Calma, calma!", explicou, mais tarde, a participante aos colegas de programa.

Assista ao vídeo: