'BBB 22': Larissa é a sexta eliminada com 88,59% dos votos

A pernambucana Larissa Tomásia é a sexta eliminada do 'BBB 22'. Foto: Instagram/@bbb

Larissa Tomásia é a sexta eliminada do Big Brother Brasil com 88,59% dos votos. A sister disputou a permanência na casa com Arthur Aguiar e Linn da Quebrada, que receberam 5,9% e 5,51% dos votos, respectivamente.

Durante o discurso de eliminação, Tadeu Schmidt falou sobre a desistência de Tiago Abravanel. "Não quero avaliar os motivos de quem vai embora, a gente apenas respeita. Porque não é fácil. Vocês sabem que não é fácil. Isso enaltece a coragem de quem fica."

Antes de anunciar que Larissa seria a eliminada, o apresentador comentou sobre as expectativas criadas pelo público com a entrada dela, que participou da casa de vidro e prometeu movimentar o jogo.

"Já que falamos em começo, lembra como tudo começou para você que sai hoje? A sua entrada no programa chamou muita atenção, gerou muita expectativa. Muito se falou. Houve quem fizesse previsões."

E ele também lembrou que ela só caiu no paredão por causa de um voto, que seria o de Vyni e Eliezer que, se tivessem votado em DG como combinaram com o quarto lollipop, poderiam ter salvado a pernambucana.

"É duro pensar que você tinha pelo menos uma semana a mais garantida. Tava fácil. Faltou apenas um voto. Quem sai hoje é você, Larissa", finalizou Tadeu. Até o momento, ela tem o maior íncide rejeição da atual edição, seguida por Bárbara, com 86,02%.

A trajetória de Larissa do 'BBB 22'

Ela participou da casa de vidro junto com Gustavo e os dois entraram na casa no dia 13 de fevereiro por votação do público. Com a expectativa de que pudesse movimentar o jogo, Larissa logo se aliou ao quarto lollipop.

Uma semana depois de entrar no programa, a sister recebeu o castigo do monstro de Arthur Aguiar, que venceu a prova do anjo. Ela e Laís tiveram que se vestir de fita cassete e lápis.

Na rápida passagem de Larissa pelo reality show, ela também chegou a machucar o pé e ficou impossibilitada de participar da última prova do líder, que era de agilidade e resistência.

A pernambucana virou meme por contar informações que não eram verdadeiras ou que não faziam tanto sentido.

Reação da casa

A sua eliminação deixou os integrantes do quarto lollipop abalados e pensativos sobre os resultados dos paredões. "De seis paredões, quatro a gente sentou e chorou", disse Jade Picon.