'BBB 22': Maria é expulsa após dois episódios de agressão; confira

Cantora Maria é expulsa do 'BBB 22' após dois episódios de agressão Foto: Globo

A cantora Maria foi expulsa do Big Brother Brasil 22. De acordo com comunicado da produção do programa aos integrantes, ela descumpriu uma das regras do 'Jogo da Discórdia' realizado ao vivo na noite desta segunda-feira, 14. Produtores consideraram que houve uma agressão de Maria à modelo e designer Natália e, pelas regras, a atriz e cantora foi desclassificada.

A produção do BBB 22 fez uma espécie de 'tribunal do júri', em que a pessoa escolhia uma plaquinha com termos como 'interesseiro (a)', 'jogo fraco', 'não faz o que fala', por exemplo, e associava a um colega de programa. Depois da argumentação, caso a maioria votasse sim ou não, o acusador deveria despejar água suja de um balde sobre o colega. Quem mais levou 'banho de água suja' foi Natália, uma das integrantes do paredão desta terça, junto com Bárbara e o ator Arthur Aguiar. Em um dos momentos do jogo da discórdia, Maria escolheu Natália. A cantora venceu a dinâmica e ganhou o direito de dar um 'banho de água suja' em Natália . Ao jogar a água na colega, porém, Maria se descontrolou e atingiu a cabeça de Natália com o balde. Durante a transmissão ao vivo, Tadeu Schmidt perguntou a Natália se ela estava bem depois do episódio e o programa prosseguiu normalmente após uma resposta afirmativa da sister.

No raio-X desta terça, 15, Maria justificou a atitude e pediu desculpas. Porém, no período da tarde, os participantes foram avisados de que a colega seria desclassificada. "Nós reavaliamos cuidadosamente as imagens do jogo de ontem e a atitude de Maria com a Natália configurou uma agressão e, com isso, Maria infringiu as regras do programa e ela acaba de deixar o BBB", disse a voz misteriosa aos brothers.

Assista ao vídeo:

URGENTE! O Momento em que Boninho informa a decisão da expulsão da Maria aos participantes. #BBB22 pic.twitter.com/zwcIMB0J3H — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 15, 2022

A Globo emitiu uma nota sobre o assunto:

Nesta terça-feira, dia 15, Maria foi desclassificada do ‘BBB 22’ por descumprir uma das regras do programa. Após análise das imagens da dinâmica do jogo da discórdia, de ontem, dia 14, constatou-se uma agressão da participante a Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada. Maria não será substituída. O paredão desta terça-feira, entre Arthur, Bárbara e Natália, está mantido. O 'BBB 22' tem direção artística de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Um Lugar ao Sol’, e domingos, após o 'Fantástico'.

Entre a noite desta segunda e manhã desta terça, 15, a agressividade de Maria foi um dos assuntos mais comentados no Twitter. Internautas até pediram a intevenção de Boninho no caso.

Esse não foi o primeiro espisódio de agressão envolvendo a sister. No Jogo da Discórdia da semana naterior, na segunda-feira, 7, não foi diferente. Uma discussão já iniciada entre a cantora Maria e o ator Arthur Aguiar ficou ainda mais em evidência e internautas começaram a questionar a conduta da artista durante a dinâmica. Ao colocar algumas placas em Arthur, Maria teria dado um 'suposto tapa' na testa do colega. "Ah, já fica com essa placa mesmo ('jogo sujo'), tanto faz", afirmou a cantora ao fixar a ficha no colega. Na ocasião, no entanto, Maria não foi repreendida, nem enfrentou consequências por sua conduta.