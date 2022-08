Quem é Ezra Miller? Conheça carreira do ator e entenda todas as acusações

O ator Ezra Miller foi detido em um bar no Havaí após confusão com outros clientes. Foto: Neil Hall/Reuters

O nome de Ezra Miller segue envolvido em diversas polêmicas nas últimas semanas. Sua aparição nos noticiários passou a ser mais frequente desde abril deste ano, quando ele foi preso duas vezes durante uma viagem ao Havaí.

Miller interpreta The Flash desde 2016. Apesar das acusações, o filme solo do herói já teve as gravações encerradas e tem estreia prevista para junho de 2023.

Porém, segundo o Deadline, o estúdio planeja sim reescalar Barry Allen/Flash após o lançamento do longa, devido às polêmicas que envolvem o intérprete do protagonista.

No entanto, como a repercussão dos casos é recente, muitas pessoas não sabem que a primeira acusação contra o ator aconteceu, na verdade, em 2020. Confira abaixo mais informações sobre quem é Ezra Miller e todas as polêmicas que ele está envolvido.

Quem é Ezra Miller?

Ezra Miller no papel de Flash em 'Liga da Justiça'. Foto: Warner Bros. Pictures - DC Comics

Ezra Miller, 29 anos, nasceu e cresceu em Wyckoff, Nova Jersey. O início de sua carreira no cinema foi em 2008, com Antônio Campos, em Afterschool. Em 2010, Miller interpretou o protagonista de Beware the Gonzo e teve um papel coadjuvante em Every Day, ambos estreados no Tribeca Film Festival.

Em seguida, o artista apareceu no longa Precisamos Falar sobre Kevin (2011), ao lado de Tilda Swinton e John C. Reilly. Na adaptação cinematográfica de 2012 do romance As Vantagens de Ser Invisível, Ezra interpretou Patrick, ao lado de Logan Lerman e Emma Watson. Mas foi a partir de 2016 que o ator conquistou papéis mais conhecidos.

Em Animais Fantásticos e Onde Habitam, ele dá vida ao personagem Credence Barebone e continuou nas sequências do filme em 2018 (Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald) e em 2022 (Os Segredos de Dumbledore, que será lançado em abril de 2022).

Ezra apareceu pela primeira vez como The Flash em Batman vs Superman: A Origem da Justiça e Esquadrão Suicida, ambos em 2016. Por fim, ele deve voltar a interpretar o herói em 2023.

* Acusações

O ator Ezra Miller foi acusado de roubar garrafas de uma casa nos EUA enquanto os proprietários não estavam presentes. Foto: Eduardo Munoz/REUTERS

Abril, 2020

Um vídeo de Miller enforcando agressivamente uma fã na Islândia se espalhou pela internet. Na época, apenas relatos indiretos do acontecido foram divulgados, mas a mulher em questão falou com a Variety em matéria publicada em junho deste ano.

Segundo ela, o incidente aconteceu em um bar, e Miller foi inicialmente amistoso quando ela se aproximou. O ator contou que havia se envolvido em uma briga e a fã perguntou, de forma brincalhona, quem venceria uma luta entre eles. “Do nada, ele estava em cima de mim, me enforcando e gritando na minha cara que queria brigar”, lembra. Os amigos da mulher tiraram Miller de cima dela, e um segurança do bar o jogou para fora do estabelecimento - não antes dele cuspir no rosto do profissional várias vezes, segundo o relato.

Abril 2022

Entre março e abril deste ano, Miller foi preso duas vezes durante uma viagem ao Havaí. Na primeira, Miller foi acusado de agredir uma mulher em um karaokê; na segunda, de atirar uma cadeira em outra mulher durante uma briga no apartamento dela. Em ambas as ocasiões, Miller pagou fiança e aguarda julgamento.

Ainda durante a mesma viagem, ele foi alvo de uma ordem de restrição pedida por um casal de quem era hóspede. Segundo os dois, Miller entrou no quarto do casal no meio da noite e ameaçou agredi-los. Depois disso, ele ainda teria roubado vários pertences do casal, incluindo passaportes e cartões de crédito.

Tokata Iron Eyes

Ezra Miller também foi acusado por um casal de agredir e manipular psicologicamente sua filha que, atualmente, tem 18 anos. Os pais de Tokata Iron Eyes afirmam que a jovem se relaciona com o artista desde os 12 anos e solicitam judicialmente uma ordem de restrição para impedir a aproximação dos dois.

Segundo documentos obtidos pelo TMZ, Tokata conheceu o ator em 2016, quando ele tinha 23 anos. Ezra estava visitando a cidade de Dakota do Norte, nos Estados Unidos, quando começaram uma amizade que, segundo os pais da jovem, a colocava em risco.

Em 2017, o artista teria levado Tokata para Londres em uma visita aos estúdios de Animais Fantásticos e Onde Habitam, filme que estava trabalhando. Na época, ela tinha 14 anos e ele, 25, e segundo os pais, Ezra teria oferecido álcool, maconha e LSD à menina. O ator também é acusado de ter manipulado a jovem para deixar a escola no fim de 2021.

Ainda de acordo com o TMZ, os pais de Tokata foram até Vermont, em janeiro, para buscar a filha e assim que se encontraram, descobriram que ela não tinha acesso a carteira de motorista, chaves do carro, cartão de crédito, dinheiro, ou qualquer outra forma de independência e liberdade.

Eles ainda acusam Ezra Miller de ter agressão, devido alguns hematomas que encontraram no corpo de Tokata. “Ezra usa violência, intimidação, ameaça de violência, medo, paranóia, delírios e drogas para dominar uma jovem adolescente como ela”, alegam os pais, no processo.

Ezra foi acusado de abrigar uma família na mesma fazenda

Após a história de Iron Eyes vir a público, um homem do Havaí denunciou o ator por abrigar sua ex-mulher e seus três filhos na mesma fazenda em Vermont, supostamente em condições inseguras. Segundo ele, existem armas de fogo espalhadas pela casa, e Miller deixou o Havaí com as crianças sem nem mesmo avisá-lo.

Em entrevista à Rolling Stone, no entanto, a mulher em questão alegou que o ex-marido era abusivo, e que Miller “salvou” sua família de uma situação ruim. Ela também tranquilizou a revista dizendo que, embora Miller realmente tenha armas em casa, elas ficam todas em salas trancadas, às quais as crianças não têm acesso.

Atualmente, essa mãe e os filhos estão desaparecidos. Segundo a revista, a polícia está investigando e as evidências apontam que o ator pode estar escondendo a localização dos quatro.

* Furto de bebidas

O artista também foi acusado de furtar uma casa nos Estados Unidos. O caso aconteceu no dia 1º de maio, mas veio à tona nesta segunda-feira, 8, quando a polícia do estado de Vermont encontrou e notificou o artista sobre o ocorrido.

* Ordem de restrição

Na avalanche de acusações, uma ordem de restrição contra Miller no estado de Massachusetts (também nos EUA) veio à tona. Segundo contou a mãe de família que pediu a ordem ao Daily Beast, Miller agiu de forma inapropriada em relação ao seu filho, que se identifica como não-binárie e tem 12 anos de idade, durante uma festa.

Depois, ele se desculpou com a família, mas acabou voltando várias vezes à casa sem ser convidado.