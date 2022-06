Ezra Miller é acusado de assediar criança não-binária de 12 anos e recebe ordem de restrição

Ezra Miller é acusado de assediar criança não-binária de 12 anos e recebe segunda ordem de restrição em uma semana. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Ezra Miller está sendo acusado de assediar uma criança não-binária de 12 anos. Na última semana, o ator já havia recebido outra ordem de restrição por supostamente ter drogado e agredido uma fã, segundo o TMZ.

O novo caso foi divulgado pelo Daily Beast, que informou que uma mãe e uma criança de 12 anos foram até Greenfield, Massachusetts, e conseguiram uma ordem de restrição contra Ezra depois de alegar que ele ameaçou sua família e agiu de forma inadequada em relação a criança, que se identifica como gênero não-binário.

O Daily Beast conversou com a mãe, a criança e um vizinho deles, que contaram que o astro de The Flash estava na casa do vizinho de baixo e começou a importunar a família. De acordo com o relato, ele usava um colete à prova de balas e começou a agir de forma estranha.

Após uma discussão, o ator teria aberto sua jaqueta para revelar uma arma e disse: "Desse jeito, você pode levar a uma situação realmente séria". O vizinho disse ao veículo que Ezra Miller se voltou para a criança, supostamente incomodando-a com elogios, abraçando-a desconfortavelmente e tocando seus quadris, pedindo que ela o seguisse no Instagram.

A criança também conversou com o Daily Beast e contou que estava muito nervosa e com medo, porque Ezra havia gritado com sua mãe. Segundo o relato, o ator pediu desculpas, mas voltou a incomodar a família em várias outras ocasiões, em algumas delas deixando a criança desconfortável ao abraçá-la e pressionar seu corpo contra ela. Representantes do astro não foram encontrados para comentar as acusações.

Ezra Miller exclui perfil no Instagram após debochar da polícia

De acordo com informações publicadas pelo Newsweek e The Direct na última quinta-feira, 16, Ezra Miller teria debochado da polícia em publicações em seu perfil do Instagram. O ator estava sendo considerado uma pessoa foragida e usou as redes sociais para fazer uma série de publicações, mas excluiu sua conta logo em seguida. As imagens tinham escritas que seriam provocações às autoridades.

"Você não pode me tocar, estou em outro universo" e "mensagem de outra dimensão" foram frases que apareceram nas imagens da publicação do ator. Alguns fãs resgataram os prints e publicaram no Twitter.

Ezra Miller on Instagram (1 more in comments) pic.twitter.com/PVOBCQV0Sn — Zakarov (Soldier Boy Era) (@wasteland_gz) June 14, 2022

"Tenho uma proteção para evitar pessoas negativas e suas más intenções. Meu espírito, mente, corpo, alma + sucesso não são alterados pela inveja de ninguém. Tenho uma proteção para evitar todas as [energias] negativas que as pessoas tentam jogar em mim. De forma insconsciente e consciente. Eu limpo todos e quaisquer colegas ocultos que são inimigos ocultos”, dizia um texto entre as fotos.