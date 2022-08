Ezra Miller é indiciado por furto de bebidas nos Estados Unidos

O ator Ezra Miller foi acusado de roubar garrafas de uma casa nos EUA enquanto os proprietários não estavam presentes. Foto: Eduardo Munoz/REUTERS

O ator Ezra Miller, conhecido pelo filme The Flash, foi acusado de furtar uma casa nos Estados Unidos. O caso aconteceu no dia 1º de maio, mas veio à tona nesta segunda-feira, 8, quando a polícia do estado de Vermont encontrou e notificou o artista sobre o ocorrido.

Segundo relatório do Departamento de Segurança Pública de Vermont, Ezra, que se identifica como uma pessoa não-binária, teria retirado "diversas garrafas de álcool da residência enquanto os proprietários não estavam presentes".

O ator terá de comparecer à corte do Tribunal Superior do estado no dia 26 de setembro para responder ao crime.

O histórico de denúncias contra Ezra Miller

Ezra vem acumulando diversas acusações na Justiça. Entre março e abril, o ator foi preso duas vezes por acusações de agressão, roubo e ameaça no Havaí.

Em junho, ele foi acusado de agredir e drogar uma fã, com quem supostamente se relacionava quando ela ainda tinha 12 anos. A família pediu uma ordem de restrição.

No mesmo mês, Ezra foi novamente acusado de assediar uma criança não-binária de 12 anos. Uma nova ordem de restrição foi emitida em prol da família da vítima.

O artista ainda foi denunciado por abrigar uma mulher de 25 anos e três filhos em uma fazenda com armas e munições deixadas sem proteção. Porém, a mãe das crianças defendeu o ator, afirmando que ele a teria ajudado de sair de um relacionamento abusivo.

A última acusação contra Ezra envolve uma denúncia de assédio por uma mulher que alegou ter sido asfixiada por ele em 2020.

A onda de denúncias torna o futuro do ator incerto e, segundo a Warner Bros., ele deve ser cortado do papel de Flash após o lançamento do primeiro filme sobre o herói.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais