Dudu Camargo fala sobre polêmica com Maisa: 'Eu gostei, meu Instagram dobrou de seguidores'

Questionada por Silvio Santos sobre os motivos de não se interessar por Dudu, ela foi direta: "Não faz o meu tipo" Foto: Reprodução de cena do Programa Silvio Santos/SBT

O apresentador Dudu Camargo, do SBT, disse ter gostado e achado ótima a repercussão de seu desentendimento com a atriz Maisa Silva durante o Programa Silvio Santos que foi ao ar no último domingo, 18.

"O povo polemizou eu não sei por quê, mas eu gostei, porque levantou meu nome. Foi ótimo, meu Instagram dobrou de seguidores em dois dias", disse em entrevista ao Pânico, da rádio Jovem Pan, nesta sexta-feira, 23.

Na ocasião, após insistentes piadas de Silvio Santos, Dudu chamou Maisa para dançar no palco. Visivelmente desconfortável, a atriz não retribuiu às brincadeiras, e o episódio tomou grandes proporções nas redes sociais, com muitas pessoas criticando a postura de Dudu. Pouco depois, a própria Maisa desabafou sobre o caso em seu Facebook.

Em entrevista ao programa A Tarde É Sua na quinta-feira, 22, Dudu prosseguiu com a polêmica, chamando Maisa para passar uma noite com ele, o que trouxe nova repercussão negativa, que, ao que parece, não incomoda o apresentador. Maisa respondeu ironicamente ao convite: "Tem que ter paciência".

Ainda no Pânico, ao ser questionado se achava normal deixar outra pessoa incomodada em rede nacional, Dudu respondeu: "Você disse que a Maisa ficou [incomodada]? E será que eu não fiquei incomodado com o que ela falou? Eu soube levar [na brincadeira], porque televisão é show, você tem que entreter o público"

Confira trecho da entrevista abaixo (a partir de 5m45s):