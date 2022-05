'Rio Shore': Saiba data de estreia e elenco da 2ª temporada do reality

A segunda temporada do reality show 'Rio Shore' estreia dia 9 de junho na MTV Brasil e na Paramount+. Foto: Twitter/@Rioshore

A MTV Brasil e a Paramount+ divulgaram a data de estreia e o elenco da segunda temporada de Rio Shore.

O reality show de relacionamento volta ao ar no dia 9 de junho, tanto no canal pago como na plataforma de streaming, e serão dois episódios por semana exibidos às 21h.

Jéssica Barros, Matheus Novinho, Natallia Formaggeri, Patrick Sales, Ricardo Salusse e Vitória Araújo, retornam ao elenco para a segunda temporada.

A novidade vem com quatro novos participantes: Aoxi, Cayo Rodrigues, Maryane Valim e William Guimarães.

Outra novidade é a participação do ganhador de A Fazenda 2021, Rico Melquiades, como o novo Boss – aquele que fica de olho no elenco ao longo da temporada para agitar ainda mais a narrativa do programa.

Confira o perfil dos participantes da segunda temporada de Rio Shore.

