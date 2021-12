Rico Melquíades confirma favoritismo e é o campeão de 'A Fazenda': 'Calada, vence'

Rico Melquíades confirma favoritismo e sai como o grande campeão do reality "A Fazenda 13", da TV Record. Foto: Reprodução / Instagram TV Record Foto:

O humorista Rico Melquíades confirmou o favoritismo e foi consagrado com 77,47% dos votos, na madrugada desta sexta-feira, 17 o campeão da 13ª edição de "A Fazenda", reality show exibido pela TV Record. O peão leva para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

O segundo lugar ficou com o ex-"BBB" e ex-"No Limite" Bil Araújo, que recebeu 18,83 % da preferência do público e ganhou um carro. Solange Gomes terminou com a medalha de bronze (3,70%). Já Marina Ferrari encerrou a competição em quarto lugar (2,77%). Confira o momento do anúncio:

Ao saber da vitória, o digital influencer admitiu que não estava acreditando no resultado, agradeceu ao Brasil e gritou seu bordão: "Calada, vence".

Nascido em Maceió, Alagoas, Rico ficou conhecido na internet ao fazer vídeos de humor. Após se destacar no programa "De Férias com o Ex Brasil: Celebs 2", na MTV, entrou no reality apresentado por Adriane Galisteu e protagonizou diversas brigas.

Conhecido pelo "pavio curto", ele viralizou nas redes sociais em vários momentos ao longo dos três meses da disputa. Rico também foi o participante que venceu a maior quantidade de provas, conquistando três vezes o Chapéu e duas vezes o Lampião do Poder.

O campeão iniciou no programa com 416 mil seguidores no Instagram. Após um mês de confinamento, este número pulou para 952 mil. Atualmente já são mais de 3,4 milhões de apoiadores na conta oficial.

A competição rural estreou no dia 14 de setembro e contou com 20 participantes. Entre eles, a cantora Tati Quebra Barraco, o cantor Nego do Borel, o ator Mussunzinho e o MC Gui. A vencedora da edição de 2020 foi a cantora Jojo Todynho.