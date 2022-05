Confira os principais realities de relacionamentos disponíveis nos streamings do Brasil

Marcos Mion é o apresentador de 'Túnel do Amor', novo reality do Multishow e Globoplay. Foto: Edu Viana/Multishow

O apresentador Marcos Mion segue conquistando espaço na sua nova empresa de trabalho, a TV Globo, e acaba de ganhar um reality show de relacionamentos para chamar de seu.

Túnel do Amor estreou na Globoplay no último dia 27 e conta com a participação de dez duplas de amigos que estão confinadas em duas casas separadas e têm como missão ajudar um ao outro a arrumar um par perfeito.

O programa ainda conta com a vencedora de A Fazenda 12, Jojo Toddynho, com conteúdos exclusivos nas redes sociais do reality, que mal começou e já teve uma expulsão - o episódio ainda não foi exibido.

Se você também é fã de realities shows, e quer se aventurar neste fim de semana com eles, confira a lista que preparamos com os principais programas do gênero disponíveis nos streamings brasileiros.

Globoplay

Além de Túnel do Amor, a Globoplay também tem disponível em seus catálogo o reality Se Sobreviver, Case, que mostra a rotina de quatro casais que passam por um teste extremo no relacionamento: ficarem isolados na Mata Atlântica com apenas itens básicos e completamente nus.

Ao final eles devem decidir se casam ou não.

HBO Max

Já no HBO Max, você pode maratonar os realities FBoy Island e 40 Não é Nada.

FBoy Island é um experimento social que traz a velha questão: um boy lixo tem conserto ou o cara legal sempre leva a melhor?

Já 40 Não é Nada é um programa de encontros intergeracionais em que três mulheres, com mais de 40 anos, se arriscam a viver um romance com homens em torno dos 20 anos. A grande questão é que elas não sabem a idade dos pretendentes.

Amazon Prime

O grande destaque do Amazon Prime é o reality De Férias com o Ex que dispensa apresentações.

Se você não conhece a atração, ela confina ex-casais em casas de praia, que precisam resistir à tentação de conviver com os próprios ex-pares, além de ter que presenciar seus ex-companheiros se relacionando com outras pessoas.

Na plataforma, além do principal, também estão disponíveis diversos spin-offs do reality: Celebs, Caribe, Brasil, Ex on the Beach e Ex on the Beach (Peack Of Love).

No Amazon Prime também é possível conferir Soltos em Floripa, apresentado por Pabllo Vittar, Felipe Titto, Mariano, MC Carol, John Drops e Bianca Andrade, além de Game dos Clones, que tem Sabrina Sato no comando.

Paramount+

A Paramount+ se destaca com Are You The One? Brasil, reality em que dez homens e dez mulheres são reunidos para descobrir quem é o par ideal de cada um.

Outro reality no catálogo da plataforma é Acapulco Shore - e seus derivados Rio Shore e Super Shore.

Acapulso Shore é a versão mexicana do sucesso norte-americano Jersey Shore. O reality, em sua versão em terras latinas, promete muitas doses de tequila e momentos de alta tensão. Rio Shore é a versão do Brasil e Super Shore é a versão em Mykonos, na Grécia.

Discovery+

Se você ama o reality 90 Dias para Casar, a Discovery+ é a plataforma ideal para você.

O programa mostra a saga de casais que moram em países diferentes, e que correm contra o tempo para se casarem antes que o visto de estrangeiro de um dos pares expire.

Além do original, a plataforma ainda tem mais cinco spin-offs do reality:

90 Dias para Casar: Felizes Para Sempre? - Contra Ataque

90 Dias para Casar: Antes dos 90 Dias

90 Dias: De Volta pra Pista

90 Dias para Casa: Do Outro Lado

90 Dias para Casar: Seguindo Ed e Rose

Outro reality da plataforma que desperta a atenção é Amor Fora das Grades: Como eles estão agora?, que mostra a rotina de cinco casais que enfrentam, juntos, a liberdade condicional e que precisam se manter dentro das regras para não voltarem à prisão.

Netflix

A Netflix é, sem dúvidas, a campeã no quesito quantidade de reality shows de relacionamentos disponíveis em uma plataforma.

Dentre as inúmeras opções se destacam: Amor no Espectro, que mostra a rotina de casais com transtorno do espectro autista, e Casamento às Cegas - nas suas versões Brasil, Estados Unidos e Japão - em que homens e mulheres paqueram sem se ver e colocam à prova o poder do amor às cegas. A versão brasileira é apresentada por Camila Queroz e Klebber Toledo.

Confira outros reality shows do gênero disponíveis na plataforma: