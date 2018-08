Modelos criticam Kendall Jenner após comentário em entrevista

Kendall Jenner é a modelo mais bem paga do mundo Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Kendall Jenner sempre foi muito criticada pelas pessoas da indústria da moda. Aos 22 anos, ela é a modelo mais bem paga do mundo, já trabalhou para as principais marcas do mercado, como Chanel, Fendi e Versace e já estampou as capas das principais revistas de moda do mundo.

Porém, muitos dizem que o seu sucesso está diretamente relacionado à fama de sua família, as Kardashians, e seus 94 milhões de seguidores no Instagram - e não ao seu talento como modelo.

Para edição de 10 anos da Love Magazine, da qual é uma das capas, Kendall explicou o motivo de não participar de todas as semanas de moda, o que acabou irritando muitas modelos.

"Desde o começo, sempre fui muito seletiva com meus trabalhos. Nunca fui uma dessas garotas que fazem 30 desfiles por temporada, ou o que quer que seja que elas façam. Mais poder à elas", disse. "Mas eu tenho um milhão de trabalhos, não só desfiles. Toda aquela combinação estava me sobrecarregando e comecei a surtar, precisei tomar um fôlego."

A frase foi muito criticada por outras modelos. "O que quer que seja que essas garotas fazem é dar o seu máximo para conseguir se sobressair e tentar fazer algum dinheiro para elas mesmas e suas famílias", escreveu a top Daria Strokous em seu Instagram Stories. "E são 70 desfiles por temporada, aliás. E estamos muito orgulhosas de todas as garotas que o fizeram." Ela também compartilhou uma série de fotos de supermodelos como Kate Moss, Coco Rocha e Natasha Poly desfilando, mostrando que a profissão não é só glamour. "Tudo isso só ocorre porque somos destemidas. Trabalhar para todos estes designers é um sonho se tornando realidade, e nada se compara aqueles 10 segundos na passarela.

Irina Djuranovic escreveu, na mesma plataforma que "nunca me senti tão indireta e publicamente ofendida em minha vida" e Luma Grothe lembrou do começo de sua carreira quando "praticamente passei fome durante três anos. Trabalhava todo santo dia de graça, esperando o dia que alguém notaria meu trabalho duro e me desse a oportunidade de fazer um desfile."

Teddy Quinlivan fez um texto explicando o por quê a declaração de Kendall ser problemática. "Se você é uma modelo sortuda, você ganha dinheiro o bastante para não dever para a sua agência; talvez se mude do apartamento das tops. Modelos não vêm de Calabasas... Elas vêm da Somália, da Tundra siberiana, de uma vila rural na China, de um acampamento de trailers no Tennessee..."