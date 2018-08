Revista 'Love' comemora 10 anos com Beth Ditto e Brad Pitt na capa

Beth Ditto é uma das capas da revista 'Love'. Foto: Instagram/@bethditto

A revista norte-americana Love é conhecida por suas capas marcantes, como a vez em que publicou uma foto das modelos Kate Moss e Lea T se beijando ou quando estampou em suas páginas cliques de oito tops, dentre elas, Naomi Campbell e Lara Stone, completamente nuas.

Em sua 20ª edição, que celebra seus 10 anos (já que ela é veiculada apenas duas vezes ao ano), a publicação fez nove capas icônicas, estreladas por artistas de diferentes áreas e cada uma com uma proposta singular.

Beth Ditto, vocalista da The Gossip, foi a primeira estrela de capa da publicação e, dez anos depois, voltou. "Tudo mudou tanto... Casei, me divorciei, o casamento gay foi legalizado [nos Estados Unidos]", lembra ela à revista. "Tivemos um presidente negro. Agora temos Trump e Brexit. Deus. Muita coisa ocorreu. No mundo de hoje, se você tiver um coração, é difícil."

Um ensaio antigo do ator Brad Pitt, feito por Steven Klein no final dos anos 1990, virou outra capa. "Ele estava filmando o Clube da Luta quando me pediu para registrá-lo no figurino, que foi criado por Michael Kaplan", explica o fotógrafo.

A atriz Uma Thurman, a top Kendall Jenner e a modelo trans Ariel Nicholson também ganharam suas capas. Gigi Hadid estampa duas versões, uma delas usando uma máscara assustadora do filme de terror Donnie Darko. Naomi Campbell e Adwoa Aboah aparecem usando nada mais do que fitas escrito love e balões na cabeça.

A revista também promoveu um concurso no Instagram, o #LoveMe20, no qual mulheres entre 18 e 23 anos puderam concorrer a uma capa exclusiva da Love. A vencedora foi a havaiana Talea Lischetzki, que foi clicada pela dupla Mert Alas e Marcus Piggott usando apenas um colar da Chanel. Ela também ganhou um contrato com a agência DNA Models.

