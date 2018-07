Kendall Jenner desbanca Gisele Bündchen como modelo mais bem paga do mundo

Apesar de ter se aposentado das passarelas em 2015, Gisele continua com grandes contratos com marcas Foto: REUTERS/Paulo Whitaker

Ao menos no que diz respeito a dinheiro, Gisele Bündchen acaba de perder o posto de modelo número 1 do mundo para Kendall Jenner. Depois de 15 anos encabeçando a lista da revista norte-americana Forbes, que ranqueia as tops mais bem pagas do ano, em 2017 a brasileira ficou em segundo lugar, atrás da irmã de Kim Kardashian.

Neste ano, Gisele faturou 17,5 milhões de dólares com campanhas publicitárias, já que se aposentou das passarelas em 2015, trabalhando para marcas como Arezzo, Vivara e Carolina Herrera.

Já Kendall ganhou 22 milhões de dólares no último ano, com contratos com marcas como Adidas, La Perla e Esteé Lauder, além de lucrar com posts patrocinados nas redes sociais, com sua marca Kendall + Kylie, feita em parceria com sua irmã mais nova, com as vendas de seu aplicativo e com o reality show Keeping Up With The Kardashians.

Kendall Jenner faturou 22 milhões de dólares em 2017 Foto: REUTERS/Regis Duvignau

Confira quem são e quanto ganham as modelos mais bem pagas do mundo: