Carnaval 2020: veja cinco tendências e mais de 20 ideias de maquiagem

Glitter continua em alta para a maquiagem do carnaval 2020 Foto: Imagem cedida por KVD Vegan Beauty

O glitter já se tornou praticamente um arremate natural do carnaval. Muitos foliões usam o brilho para entrar no clima de folia, incrementar uma produção e até transformar uma roupa simples de verão em traje carnavalesco.

Mas nem só de glitter vive um folião. A maquiagem de maneira geral é uma ferramenta bastante democrática e barata de se fantasiar. Existem outros produtos com preço acessíveis, de qualidade e multifuncionais, e você ainda pode misturar os itens e criar looks para vários dias. Melhor ainda: make não tem gênero, tamanho ou padrão. Um mesmo cosmético, por exemplo, pode ser usado para fazer a alegria e a maquiagem de um grupo de amigos cheio de diversidade.

Para Jéssica Gregório, maquiadora da marca KVD Vegan Beauty, as cores dão o tom da festa; principalmente, se forem neon - tonalidade vibrante que está em alta para o carnaval 2020. A profissional também vê as aplicações com pedrarias e até flores bem pequenas como tendência para este ano. "É a hora de sair da zona de conforto. Você pode apostar algo que está na sua gaveta sem uso", indica.

A criatividade é indispensável na hora de fazer a make para a folia, você pode usá-la na escolha dos cosméticos, temas e cores. A imaginação também é uma forte aliada para abusar da versatilidade dos produtos. O batom pode ser usado nos olhos; a sombra vira aquarela no rosto; o blush extravasa a região das bochechas; o iluminador pode assumir a função de sombra e ir para as pálpebras, ou ser misturado ao hidratante e 'maquiar' o corpo.

Para a produção acompanhar o ritmo dos foliões mais incansáveis, a primeira dica é dar preferência para cosméticos de longa duração e à prova d'água. A maquiadora orienta usar fixadores em spray, também chamados de bruma, entre cada etapa da maquiagem e assim ir criando camadas com o produto. O pó compacto também pode ser usado para aumentar a durabilidade do visual.

Confira cinco tendências de maquiagem para o carnaval 2020

1. Glitter

Penteado de tranças com glitter criado por Italo Saliccio, cabelereiro parceiro da marca Vertix Foto: Imagem cedida por Vertix

Para o carnaval 2020, vale aplicar brilho no rosto, no corpo, nas unhas e até no cabelo.

Um diferencial para este ano é o glitter flocado, que tem partículas maiores.

Um relatório do Pinterest para o carnaval 2020 confirma que o glitter ainda está em ascensão: as buscas pelo termo aumentaram 89% no último ano. Os usuários da ferramenta buscaram inspiração para usar o brilho na maquiagem e nas unhas; veja os termos que tiveram altas significativas: 'unhas brancas com glitter', aumento de 1600%; 'unhas com glitter nas pontas', 1469%; 'maquiagem rosa com glitter', 539%; 'make com glitter prata', 535%; 'maquiagem preta com glitter', 528%; 'unhas pretas com glitter', 496%.

A maquiadora da KVD Vegan Beauty dá a dica de aplicar o item com cola de cílios transparente ou misturado com gel de cabelo. Quando a folia acabar, demaquilante bifásico, óleo de coco ou fita adesiva podem entrar em ação para remover o produto. Se você tiver dificuldade, pode ver mais detalhes no nosso manual para tirar purpurina.

Quando o assunto é glitter quase não existe limites: Mas é necessário estar atento à saúde: o item pode causar cegueira se não for próprio para maquiagem e cair nos olhos. Outro ponto de atenção é com o meio ambiente, o material pode contaminar a aguá se não for biodegrável.

Definitivamente, a paixão pelos pontinhos de brilho não é passageira. Em 2016, a moda foi aplicar o produto nos pelos do rosto.

2. Pedraria​s

Foliã que participou do bloco Casa Comigo, em São Paulo, no sábado, 15, apostou na aplicação de pedraria Foto: Hélvio Romero/ Estadão

As produções com pedrarias já estão fazendo sucesso nos bloquinhos de carnaval. Para aderir a essa tendência, você pode comprar as aplicações prontas em lojas especializadas em fantasias e até em redes de fast fashion. Também é possível adquirir as pedras e seguir tutoriais mais complexos ou se jogar em maquiagens mais simples com pedras colocadas pontualmente.

A cartela com cristais adesivos da Avon custa R$ 6,99 Foto: Imagem cedida por Avon

3. Neon

Abusar das cores é um caminho fácil para entrar no clima da folia e para o carnaval 2020 as tonalidades vibrantes em neon estão em alta. Ainda é possível combinar essa tendência com outras como o glitter e as pedrarias.

4. Assimetria

Uma maquiagem assimétrica não tem muitas regras, a ideia é abusar da criatividade para explorar e colorir o rosto. Uma opção mais fácil é maquiar apenas um dos olhos e deixar o outro sem make, ou exagerar a produção de apenas um dos olhos. A proposta também abrange usar cores diferentes em cada lado da face.

5. Formas geométricas

Uma maquiagem que brinque com formas geométricas, riscos e traços pode transformar um look colorido em fantasia de carnaval. O delineador e produtos coloridos podem ser usados de maneira versátil para soltar a critividade.