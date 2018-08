Chega o Carnaval e tudo que se mais quer é brilhar! No começo da festa, o glitter é aplicado em pontos do rosto e do corpo, mas o suor chega, a folia acaba e os ‘brilhinhos’ estão por toda a parte. Essa situação exige cuidados, pois o material pode causar lesões nos olhos e, em casos mais graves, até mesmo cegueira.

O oftalmologista do Instituto Penido Burnier, Leôncio Queiroz Neto, explica que a partícula sólida pode causar ferimentos nos tecidos sensíveis que podem evoluir para úlceras na córnea. Se houver contaminação com algum germe, o quadro pode se tornar incontrolável e provocar perda de visão.

“Coçar é a pior reação que você pode ter ao perceber que o glitter caiu nos olhos. Neste momento, que existe o risco de se arranhar a córnea”, diz o oftalmologista. Ao perceber uma irritação no olhar, a recomendação do profissional é usar um lubrificante ocular, soro ou água mineral para lavar os olhos. Caso as partículas não saiam, é necessário procurar um pronto-socorro oftalmológico imediatamente.

É fundamental usar no rosto apenas glitter próprio para maquiagem, materiais brilhantes para artesanato ou outro fim podem conter vidro.

Veja mais:

Descubra como tirar o glitter do corpo de uma vez por todas

Dermatologista explica a ordem correta para usar cremes faciais