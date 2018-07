Descubra como tirar o glitter do corpo de uma vez por todas

O glitter é o adorno preferido dos foliões. Foto tirada no bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, em São Paulo. Foto: GABRIELA BILO/ESTADAO

Não há quem passe ileso pela chuva de glitter neste carnaval. Os bloquinhos de rua, que estão acontecendo há cerca de um mês, reúnem foliões devidamente fantasiados - e brilhantes - nas capitais de todo o País.

O glitter e a purpurina são mesmo o acessório da vez. Porém, a grande dificuldade que a maioria das pessoas encontra é tirar o material do corpo. Isso porque são partículas muito pequenas que grudam na pele e se espalham por todos os cantos.

Reunimos alguns truques para fazer com que o glitter não chegue ao escritório na quarta-feira de cinzas. Confira!

1) Demaquilante bifásico

O produto para tirar a maquiagem pode ser muito eficiente na missão ‘tchau, glitter’. A textura oleosa do demaquilante bifásico faz com que o produto descole do corpo e vá direto para o algodão. Boa ideia para tirar a purpurina do rosto!

2) Óleo de coco + esponja

Quando se trata de arrancar o glitter de uma grande área (por exemplo, do corpo inteiro), a melhor opção é passar óleo de coco e esponja na hora do banho. O produto faz com que a purpurina escorregue sem causar atrito na pele. Ah, e você ainda fica muito hidratada.

3) Fita adesiva

Se mesmo depois do demaquilante e do óleo de coco o glitter persistir, experimente enrolar uma fita adesiva no dedo aplique nas áreas brilhantes. Escolha uma opção com cola fraca para evitar a depilação indesejada.

Pronto. Agora você já pode se preparar para passar mais glitter nos blocos pós-carnaval!