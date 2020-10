‘Temos que fazer isso de novo’, diz Mel C sobre retorno das Spice Girls

Melanie Chisholm disse que existem 'conversas' sobre um retorno do grupo em 2021 Foto: Gilbert Tourte / Reuters

O grupo musical Spice Girls fez sucesso no final da década de 1990 e no começo dos anos 2000, com muitos fãs que ainda esperam por um retorno do grupo. E, para alegria deles, a cantora Melanie Chisholm, que integrou o grupo como Mel C, disse que existem conversas sobre uma nova turnê especial das cantoras.

A possibilidade de um retorno do grupo Spice Girls em 2021 já tinha sido revelada por um jornal britânico em junho de 2020, e Mel C falou sobre isso em uma entrevista no programa Lorraine, na quarta-feira, 14, quando relembrou a breve turnê no Reino Unido e na Irlanda em 2019, sem a participação de Victoria Beckham.

“Tivemos um ano incrível, no ano passado, nos apresentando em estádios, e nós temos que fazer isso de novo, nós falamos sobre isso toda hora”, comentou Melanie, que não descartou a possibilidade que, dessa vez, Victoria se junte a Mel C, Mel B, Geri Horner e Emma Bunton.

Ela destacou, porém, que a pandemia do novo coronavírus “deixou tudo um caos”, e que isso está “atrasando o retorno das Spice Girls para os palcos”. “Mas eu estou fazendo dentro do meu poder para fazer isso acontecer”, afirmou a cantora.

O ano de 2021 é especial para o grupo, pois marca o aniversário de 25 anos do primeiro álbum das Spice Girls, que inclui o sucesso Wannabe. “Nós gostamos umas das outras mais do que nunca. Nós nos amamos e nos deixamos doidas na mesma medida, somos como família”, contou Mel C.

Perguntada sobre a possibilidade de um filme biográfico sobre o grupo, a cantora se animou com a ideia, mas não disse se algo está sendo desenvolvido. “Eu acho que é a hora perfeita para isso. A música e a história das Spice Girls, o começo [do grupo], tudo o que aconteceu no meio, são temas perfeitos para um filme.”

