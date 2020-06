Spice Girls planejam turnê de comemoração de 25 anos do grupo para o pós-pandemia do coronavírus

O grupo Spice Girls Foto: Divulgação

Em maio de 2019, as Spice Girls realizaram uma série de apresentações no Reino Unido e na Irlanda e encantaram os fãs. Agora, Melanie C, Mel B e Geri Horner estariam preparando uma turnê dos 25 anos do grupo, em uma possível despedida.

As informações foram publicadas no jornal britânico The Sun.

As apresentações passariam por Austrália, alguns países do continente americano e pela Europa.

A presença de Victoria Beckham ainda é um mistério. A cantora está se dedicando à carreira na área da moda.

“Será um grande ano e as garotas estão empolgadas. Depois de todos os problemas com o coronavírus, realmente precisa haver algo pelo o que esperar e querem retornar em 2021 com uma turnê”, disse uma fonte ouvida pela publicação. De acordo com a reportagem do The Sun, os fãs poderiam esperar por um filme sobre os bastidores da turnê.

No Reino Unido, elas se apresentaram em 13 oportunidades no ano passado e foram vendidos mais de 700 mil ingressos. A informação sobre o retorno do grupo para o ano que vem ainda não foi confirmada pelas cantoras. No perfil oficial das Spice Girls no Twitter, apenas fotos que lembram a turnê de 2019.