'Morro de medo de a grana acabar', afirma Taís Araújo

Magno, vivido por Juliano Cazarré, é o filho mais velho de Lurdes (Regina Casé) em 'Amor de Mãe', casado com Leila (Arieta Corrêa), que está em coma há anos, fazendo com que crie sozinho sua filha Brenda (Clara Galinari). Ele se aproxima da personagem de Isis Valverde, Betina, ao conhecê-la no hospital onde a esposa está internada.

Foto: João Cotta / Globo / 'Amor de Mãe' / Divulgação