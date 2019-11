'Amor de Mãe': Globo divulga data de estreia de novela das 9

Taís Araújo (Vitória), Adriana Esteves (Thelma) e Regina Casé (Lurdes) em cena na novela das 9 de 'Amor de Mãe'. Foto: Reprodução de 'Amor de Mãe' (2019) / Globo

A Globo definiu a data de estreia de Amor de Mãe, próxima novela das 9 da emissora: 25 de novembro de 2019, uma segunda-feira.

Com isso, A Dona do Pedaço chegará ao fim na semana anterior, provavelmente com a exibição de seu último capítulo na sexta-feira, 22, com reprise no sábado, 23 de novembro.

A data de estreia oficial de Amor de Mãe passou a ser divulgada pela Globo recentemente, como em uma chamada que foi ao ar no dia 2. Até então, a novela estava definida apenas para estrear no mês de novembro.

Clique aqui para conferir tudo o que já se sabe sobre Amor de Mãe, próxima novela das 9 da Globo. Confira também na galeria abaixo os atores confirmados em seu elenco: