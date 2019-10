'Amor de Mãe': o que já se sabe da próxima novela das 9 da Globo

Mãe e filha também se encontraram no elenco do filme 'Lula: O Filho do Brasil', lançado em 2009. Apesar de não contracenarem juntas, as duas vivem personagens importantes. Gloria Pires é dona Lindu, mãe do ex-presidente Lula, enquanto Cleo Pires vive a primeira esposa do político no longa biográfico.







Foto: Reprodução de 'Lula: O Filho do Brasil' (2009) / Downtown Filmes