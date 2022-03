'Girl From Rio': novo álbum de Anitta deve ser lançado em abril

Anitta em foto promocional do single Boys Don't Cry. Música deve estar presente no novo álbum da cantora. Foto: YouTube/Anitta

A demora para o lançamento do álbum Girl From Rio, de Anitta , está deixando os fãs ansiosos e qualquer indício de novidade repercute no clã da cantora. Depois que o empresário dela confimou a finalização do projeto, a artista teria dito que o disco chega em abril deste ano.

Na sexta-feira, 11, durante um programa do canal norte-americano NBC10 Philadelphia, o apresentador Michael Bennett contou que conversou com a cantora brasileira sobre os novos hits dela.

Entre temas como as marcantes danças da cantora e a produção do clipe de Boys Don't Cry, os dois falaram acerca do próximo disco.

"Ela falou sobre o novo álbum, que será lançado em algum momento no próximo mês", disse Bennett (veja, em inglês, aqui).

Girl From Rio será o primeiro LP de Anitta desde Kisses, de 2019, e o primeiro com uma gravadora internacional. A tracklist ainda não foi divulgada, mas hits recentes da cantora devem estar presentes, como Envolver, Boys Don't Cry e a música que dá título ao disco, Girl From Rio.