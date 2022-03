Anitta: 'Envolver' sobe no Top 100 do Spotify Global

Anitta quebrou recordes e chegou ao Top 100 do Spotify Global. Foto: João K

A cantora Anitta conquistou um novo recorde nos streams internacionais. Desta vez, o hit Envolver estourou no ranking do Spotify Global e chegou ao top 100 das músicas mais tocadas do mundo nesta quinta-feira, 10.

A música havia conquistado o 93º lugar no ranking e, na sexta, 11, subiu mais 20 posições e foi à 73ª colocação.

Neste dia, a canção somou mais de 1 milhão de streams e ficou à frente de hits como Deja Vu, de Olivia Rodrigo, e Watermelon Sugar, de Harry Styles.

O sucesso de Envolver cresceu, principalmente, por conta de um desafio no TikTok. Na semana do dia 28 de fevereiro, o hit apareceu no top 10 das músicas mais usadas em vídeos na plataforma.

O "Envolver Challenge", como é chamado, consiste em tentar fazer a dancinha da música até o chão sem perder o equilíbrio. Atualmente, a canção já foi usada mais de 200 mil vezes na rede.

Ouça Envolver:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais