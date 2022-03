Empresário de Anitta diz que álbum ‘Girl From Rio’ está pronto

Anitta em foto promocional do single Boys Don't Cry. Música deve estar presente no novo álbum da cantora. Foto: YouTube/Anitta

Os fãs de Anitta já podem ficar felizes. De acordo com o empresário da cantora, o seu próximo álbum de estúdio, que será chamado Girl From Rio, está pronto. A notícia foi compartilhada por Brandon Silverstein por meio das redes sociais.

O empresário, que cuida da carreira de artistas como Normani, postou uma foto de uma chamada de vídeo com a brasileira e comemorou: "Álbum finalizado”. Girl From Rio será o primeiro LP de Anitta desde de Kisses, de 2019, que inclui faixas como Get To Know Me, com o DJ Alesso, e Onda Diferente, com Ludmilla, Snoop Dogg e Papatinho.

O disco será lançado pela gravadora Warner Records. Em dezembro de 2021, o CEO da empresa, Aaron Bay-Schuck, confirmou que o álbum deve sair na primavera norte-americana, ou seja, entre março e junho.

Anitta album wrapped pic.twitter.com/AHfMlc6IEm — Brandon Silverstein (@BrandonSilv) March 11, 2022

Girl From Rio será o primeiro álbum de Anitta com uma gravadora internacional. A tracklist ainda não foi divulgada, mas hits recentes da cantora devem estar presentes, como Envolver, Boys Don't Cry e a música que dá título ao disco, Girl From Rio.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais