Filho de Arlindo Cruz publica foto do pai na praia: 'Emocionado com a evolução do meu guerreiro'

O sambista Arlindo Cruz. Foto: Globo/Carol Caminha/Divulgação

Nesta terça-feira, 18, Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, compartilhou em seu Instagram um registro de um momento feliz: seu pai pisando o pé na areia da praia.

"Pé na areia e água de coco ja ta rolando com Arlindo Cruz, tá Diogo Nogueira? E eu emocionado com cada ponto na evolução do meu guerreiro. Deus seja louvado. Ainda é tempo pra viver feliz, meu pai", escreveu o sambista na legenda. Cruz também publicou a foto em seu perfil, dizendo: "Dia de por os pés na areia e renovar as energias".

Arlindo Cruz, que comemorou 60 anos no dia 14 de setembro, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em março de 2017 e, por conta disso, passou mais de um ano internado no hospital. Em julho, ele recebeu alta e voltou para casa.