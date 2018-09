Arlindo Cruz completa 60 anos e ganha show em sua homenagem

Arlindo Cruz Foto: Wilton Júnior / Estadão

No dia em que completa 60 anos de idade, o cantor Arlindo Cruz será homenageado por diversos nomes conhecidos do samba e do pagode do Brasil.

"Hoje é dia de samba, dia de comemoração, dia de alegria! Aniversário do nosso querido Arlindo Cruz!", consta na mensagem publicada em seu Instagram nesta sexta-feira, 14. O perfil é gerenciado por seus familiares.

O show contará com nomes como Belo, Leci Brandão, a escola de samba X-9 Paulistana, Xande de Pilares, Leandro Lehart, além de Arlindinho, seu filho, entre outros nomes.

Após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) em março de 2017, Arlindo Cruz ficou internado em um hospital até o início do último mês de julho. Desde então, ele vem progredindo na recuperação já em sua casa.

Confira as publicações abaixo: