Arlindo Cruz volta para casa após mais de um ano internado

O cantor Arlindo Cruz postou foto em casa após ficar mais de um ano internado em hospitais por conta de um AVC Foto: Instagram/@arlindocruzobem

Internado desde março de 2017 após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), o cantor Arlindo Cruz recebeu alta nesta segunda-feira, 2, e já está em casa, onde irá assistir ao jogo do Brasil contra o México junto com sua família. Em post no Instagram, ele comemorou a volta para casa.

“E quem é que disse que eu não iria ver o jogo em casa com a família?!”, escreveram os familiares de Arlindo no post na rede social. Em junho já havia a expectativa de que ele voltaria para casa e algumas reformas foram feitas na residência da família na zona oeste do Rio de Janeiro.

Entre os preparativos está a adaptação do quarto do cantor para receber cuidados médicos. “Ele não consegue falar por enquanto e ficará acamado por um tempo. Apesar disso, ele está consciente e responde a todos os comandos da equipe médica”, disse Wesley Gonçalves, assessor de imprensa de Arlindo, ao E+, na época.

Veja abaixo o post comemorando sua volta para a casa.