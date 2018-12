Evento arrecada 1 milhão de dólares para vítimas de incêndios da Califórnia

Katy Perry se apresenta no evento One Love Malibu. Foto: Amy Harris/Invision/AP

O evento One Love Malibu, organizado em prol das vítimas de incêndios da Califórnia, arrecadou quase 1 milhão de dólares, algo em torno de R$ 3,8 milhões. Segundo o TMZ, o valor coletado pela venda de ingressos para os shows, doações e itens em leilão estava em torno dos sete dígitos e deverá ser confirmado em breve.

Os shows foram realizados em King Gillette Ranch, próximo a cidade de Calabasas, onde artistas de renome como Katy Perry, Alanis Morissette, Robin Thicke e Gwen Stefani se apresentaram. No leilão, a cantora Katy Perry desembolsou 50 mil dólares (aproximadamente R$ 190 mil) por um jantar romântico com o namorado Orlando Bloom.

O valor arrecadado será doado ao Malibu Foundation, que repassará para as vítimas do incêndio que afetou a Califórnia ao longo de duas semanas e se tornou o mais fatal da história do Estado norte-americano.

No mês de novembro, diversas personalidades abandonaram suas casas por conta do incêndio, como a socialite Kim Kardashian. Os atores Gerard Butler e Liam Hemsworth tiveram suas casas destruídas pelo fogo e compartilharam as imagens em suas redes sociais.