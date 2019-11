Com retrospectiva, Luciano Huck parabeniza Angélica pelos 46 anos

Angélica e Luciano Huck se casaram em outubro de 2004. Foto: Instagram/@angelicaksy

Angélica assopra as velinhas neste sábado, 30, ao completar 46 anos de idade. Diversas personalidades desejaram votos de felicidade à apresentadora, mas a homenagem de Luciano Huck, marido dela, foi especial.

Em uma publicação no Instagram, o apresentador do Caldeirão do Huck mostrou, em vídeo, alguns momentos da vida profissional e pessoal da mulher.

Separados por ano, os acontecimentos incluem programas que ela esteve à frente ou de que participou, filmes, casamento e presença dos filhos.

"A vida é uma construção de memórias. E nisso, a mulher mais incrível que cruzou meu caminho, que se tornou minha esposa, parceira, mãe dos nossos filhos, amor da minha vida tem feito com muita propriedade", escreveu Huck na legenda.

O apresentador falou do "privilégio de viver, conviver e aprender com uma mulher inacreditavelmente especial" e das qualidades que vê nela.

Por fim, Huck desejou que Angélica "siga construindo memórias maravilhosas ao longo desta vida", disse que a ama e a parabenizou pelo aniversário.

Os dois são casados há 15 anos. O relacionamento começou nos bastidores do longa Um Show de Verão, em 2003, mas eles só assumiram no ano seguinte. Na sequência, ficaram noivos, anunciaram a espera do primeiro filho e se casaram em 30 de outubro de 2004, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

Joaquim, o filho mais velho, nasceu em 8 de março de 2005. Dois anos depois, veio Benício, que este ano sofreu um acidente com wakeboard, e a primeira menina do casal, Eva, chegou ao mundo em 2012.

Assista, abaixo, à homenagem de Luciano Huck para Angélica: