Angélica e Luciano Huck comemoram 15 anos de casamento

Luciano Huck e Angélica se casaram em 30 de outubro de 2004, no Rio de Janeiro. Foto: Instagram/@lucianohuck

Luciano Huck e Angélica celebraram o amor nesta quarta-feira, 30, quando fizeram bodas de cristal. O casal, hoje com três filhos, completou 15 anos de casamento e fizeram declarações nas redes sociais. Eles se casaram em 2004 no Rio de Janeiro em uma festa repleta de personalidades.

"Assim, sempre juntos, em qualquer lugar, vivendo, compartilhando, aprendendo! Esses foram nossos 15 anos de casamento e de muito amor, sei que essa 'viagem' está só começando", disse a apresentadora ao publicar uma foto deles no Instagram.

Huck, que na manhã de quarta-feira esteve em um evento do Estado para falar sobre o poder da comunicação, também compartilhou com os seguidores da rede social uma imagem do casal incrementada com efeito de corações.

"Amor não se compra, não se vende, nao se encontra por aí, nem se empresta, ele é construído dia a dia, todos os dias. E o nosso, a gente vem cuidando há exatos 5.340 dias. Todos os dias. Sabendo que é o que temos de mais precioso nesta vida. Te amo", declarou-se o apresentador para a mulher.

O relacionamento de Angélica e Luciano Huck começou nos bastidores do longa Um Show de Verão, em 2003, mas eles só assumiram no ano seguinte. Na sequência, ficaram noivos, anunciaram a espera do primeiro filho e se casaram. A cerimônia ocorreu em 30 de outubro de 2004, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

Joaquim, o filho mais velho, nasceu em 8 de março de 2005. Dois anos depois, veio Benício, que este ano sofreu um acidente com wakeboard, e a primeira menina do casal, Eva, chegou ao mundo em 2012.