Natal orgânico: monte seus enfeites com folhas, frutas e legumes

A criatividade é um dos componentes fundamentais na hora de criar enfeites orgânicos natalinos Foto: Zeca Wittner

Para quem se preocupa com decoração e adora receber a família e os amigos, os dias que antecedem o Natal costumam ser agitados. Além de sair à caça dos presentes, é chegada a hora de arrumar a casa. É o momento de colocar a guirlanda na porta, espalhar enfeites por todos os cantos e, claro, montar a tão aguardada árvore. Isso, claro, sem esquecer de planejar a mesa para a ceia.

Com criatividade e instrumentos simples, de uso corriqueiro, é possível transformar frutas, folhas, flores, e até legumes, em enfeites perfeitos para celebrações de todos os tamanhos: de um pequeno jantar a dois à ceia em família.

Para ajudar nessa missão, a decoradora Virgínia Lamarco deu ideias de dois enfeites naturais pensados para a mesa e para a àrvore.

Confira o passo a passo abaixo:

Aroma no ar

"Enfeitar as laranjas com cravos me fez voltar à infância, quando ajudava minha mãe a preparar a casa para o Natal. O aroma é inesquecível."

Dupla infalível

"Quando vi estes mini pimentões pensei na hora que poderiam virar pingentes para a árvore de Natal. De preferência, amarrados em um feixe de alecrim e canela!"