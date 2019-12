Comece a arrumar a casa para as festas de fim de ano

Mistura de cores e objetos decorativos deixam a casa pronta para receber Foto: Pinterest/Decortutor

Dezembro finalmente chegou. E com ele não só a contagem regressiva para o fim de ano, mas também diversas festas e confraternizações. Além do desejo de deixar a casa mais enfeitada e atraente, existe a movimentação constante de pessoas e, assim, a bagunça.

Em meio as festas, sempre vai ter alguma coisinha fora do lugar. Por mais que o morador da casa mantenha uma preocupação com a limpeza e organização do lar, não é fácil supervisionar todos os ambientes.

Para aliviar o estresse de organizar e arrumar a casa para as festas de fim de ano, separamos algumas dicas. Confira: