Confira sugestões de guirlandas para decorar a casa para o Natal

Elementos naturais são os mais indicados na hora de montar a sua guirlanda Foto: Die Blume Atêlie

De acordo com a tradição, as guirlandas são usadas para atrair felicidade e afastar os maus espíritos durante as festas. Para os romanos, as plantas simbolizavam saúde e por isso era de bom tom, presentear alguém querido com um ramo. O seu formato circular significa algo sem começo ou fim, mas rico em harmonia, manifestando os desejos para o fim de ano.

Seja usada pela sua simbologia, ou simplesmente pela sua decoração, o objeto demanda contato com a natureza. "Existe toda uma energia da planta, de algo orgânico. E o objetivo é trazer essa energia para dentro da sua casa", afirma a florista Sabrina Costa, do ateliê Die Blume.

Partindo desse princípio, Sabrina acredita que o tema natalino de 2019, seja justamente esse: sustentabilidade. "Para mim o Natal é essa conexão. Claro que a criatividade não tem limites, mas é preciso aproveitar esse momento para entrar em contato com os itens naturais. Não usar algo pronto, como o plástico", afirmou.

Para utilizar os materiais naturais, a florista recomenda a guirlanda mista. "Devido às altas temperaturas, é interessante utilizar plantas secas, com alta durabilidade e mesclar com flores vivas e frescas, que duram de cinco a sete dias, dependendo da espécie", sugere. Dessa forma, é possível que as flores frescas sejam trocadas de tempos em tempos, criando uma nova decoração.

Em muitos países, as guirlandas são objetos decorativos comuns em diversas festividades como Halloween e Páscoa. No entanto, no Brasil, o objeto se torna especial devido sua exclusividade de uso. Assim, para renovar o uso do objeto, e do seu material, confira nossa seleção abaixo: