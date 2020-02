O melhor lugar da casa

A pedido da leitora, a mesa foi mantida na mesma posição e foram criadas cristaleiras nas laterais, com vidro canelado. Foto: Cristina Barbara Arquitetura

Pergunta

Boa noite! Acompanho há tempos o trabalho de vocês, mas só agora me interessei pela seção de projetos para os leitores. Eis que tenho uma cozinha grande (adoro cozinhar), mas ela não é prática. Nunca fiz uma mudança, só fui agregando e renovando armários. Gostaria de receber uma proposta de reforma que fosse simples e prática, e que mantivesse a mesa que aparece na foto que enviei junto da planta. Ficarei bem feliz se minha cozinha se transformar em um projeto do suplemento. Agradeço a oportunidade.

Rita de Cássia Tocchini

São Paulo - SP

A designer de interiores Cristina Barbara Foto: Romulo Fialdini

Resposta

Querida leitora, adoramos receber o seu pedido para dar uma cara nova para o local mais gostoso da sua casa. Seguindo suas orientações, mantivemos a mesa que pode acomodar até seis pessoas no centro da cozinha e criamos cristaleiras nas laterais, com vidro canelado, além de armários de madeira freijó natural, que percorrem algumas paredes. Para o piso, sugerimos um porcelanato acinzentando que lembra granilite e que também foi usado para a pia e em toda bancada de apoio. Os armários seguem um tom verde-menta, que conversa com a paleta de cores dos outros acabamentos. Pensando em deixar o ambiente mais agradável e leve, apostamos em uma estante suspensa de alumínio preto com nichos para que você possa acomodar o micro-ondas. Para a área molhada, escolhemos um revestimento com tons de cinza – e o restante pintamos com um verde que se harmoniza com o projeto. Esperamos que você goste!

Cristina Barbara, designer de interiores

www.cristinabarbara.com.br

Nova planta da cozinha, projeto da designer de interiores Cristina Barbara. Foto: Cristina Barbara Arquitetura