Quando a cozinha se torna o centro da casa

Na ilha suspensa, os dois setores do ambiente: a zona de preparação e de consumo de alimentos Foto: Alain Brugier

Situada no andar térreo de um duplex, na Vila Mariana, como na maioria das reformas que executa hoje, a cozinha surge perfeitamente integrada ao living, em mais esta projeto do arquiteto Diego Revollo. Neste caso porém, para surpresa não só de seu cliente, mas também do próprio profissional, ela parece ter adquirido existência própria, tal a expressão que ganhou no contexto da casa.

"Propusemos uma cozinha que ocupa boa parte da área social. Podemos dizer que ela abraça o living, ocupando a totalidade da parede lateral. O desejo do proprietário, um jovem empresário que adora receber, era que todos pudessem presenciar o preparo dos pratos, o que pode acontecer hoje tanto a partir da bancada de refeições, quanto dos sofás da sala”, relata o profissional, que admite, no entanto, que isso não ocorre todos os dias, mas apenas em ocasiões especiais.

“Por essa razão, pude ousar mais no desenho e nos acabamentos. Sem dúvida o que ela traz de mais especial é sua ilha suspensa. Com o piso da área social invadindo o ambiente e sendo visto, sem interrupção, até a base dos armários é como se a sala se apropriasse do espaço. A sensação é de que a cozinha não é um apêndice, mas, de fato, integra a área social da casa. E sendo assim, não me surpreende que tenha se transformado em sua principal atração”, conclui o arquiteto.