Li uma frase esses dias que cabe perfeitamente à nossa reflexão desta semana: Devemos encaixar a aposentadoria todos os dias da nossa vida”.

O que significa esta frase? Muitas coisas. A primeira delas é que não precisamos esperar os 35 anos de trabalho em carteira ou a idade mínima para aposentar para fazermos a coisas que realmente são importantes para nós.

A vida não ocorre somente quando aposentamos. Ela ocorre todos os dias. Você pode pegar partes do seu dia para fazer o que gosta. Se isso não for o seu trabalho, faça um hobby, uma atividade física, uma viagem, um curso etc.

Outra questão é que, de tempos em tempos, temos de dar uma parada. Desacelerar. Exatamente como fazemos quando nos aposentamos. Ir um pouco mais devagar no trabalho, na agitação da casa, de vez em quando desconectar um pouco das coisas para simplesmente fazer nada. Isso é muito importante.

Quando eu aposentar vou visitar tal pessoa, vou ligar para aquele amigo ou ir na casa daquele parente. Este é outro equívoco. Por que você vai deixar para visitar quem gosta somente quando aposentar? Vá hoje, vá amanhã, ligue agora e combine de encontrar com ele neste fim de semana. Não espere.

Agora se você já está aposentado, coloque em prática o mais breve possível aqueles planos que você tanto almejava quando estava na ativa. Não esqueça da nossa tríade da longevidade: alimentação saudável, exercício físico e vida social ativa e continue a fazer o que gosta, o que te faz feliz e o que realmente importa todos os dias.

Responda a questão de Nietzsche: Você vive hoje uma vida que gostaria de viver por toda a eternidade? Viva mais e melhor.