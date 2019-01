Diz um provérbio chinês que o segredo da longevidade é comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Não tenho certeza se realmente é um provérbio chinês, mas esta frase serve bem para refletirmos o que vamos planejar para este novo ano.

Comer a metade. As únicas formas de realmente fazermos uma reeducação alimentar é comer de tudo um pouco. Muitos especialistas em nutrição afirmam que acrescentar frutas, verduras e legumes à nossa dieta diária contribui e muito para a longevidade. Vamos tentar fazer isso neste ano? Um pouco a cada dia?

Andar o dobro. Temos publicado diversos textos aqui no blog do meu colega e amigo Dr. Ricardo Nahas sobre a importância do exercício físico para a longevidade. Saia do sofá, lembra? Comece andando até a padaria, até o supermercado, descendo um ponto antes e pimba! Quando se der conta já estará caminhando os 30 minutos diários recomendado pelos médicos do esporte. Vale a pena incluir nas promessas para 2019. Que tal?

Rir o triplo. Quem nos acompanha sabe da nossa tríade saudável (alimentação equilibrada, exercício físico e vida social ativa). É impossível rir sem compartilhar. Compartilhe mais com os amigos, familiares. Ria de si mesmo, da vida, das coisas boas e ruins. Faça deste provérbio uma realidade na sua vida. Tenho certeza que você garantirá uma longevidade com muito mais saúde e felicidade. Vamos fazer novo no ano novo? Viva mais e melhor.