Rita Ora se defende de boatos sobre caso amoroso com marido de Beyoncé

Rita Ora se defendeu de acusações de romance com Jay-Z Foto: Divulgação

Rita Ora rebateu as alegações de que ela teve um caso com Jay-Z. A cantora do sucesso I Will Never Let You Down usou sua conta no Twitter para insistir que ela "não tem nada além de muito respeito por Beyoncé" depois que ela foi romanticamente ligada ao rapper.

"Normalmente nunca abordo as fofocas dos tabloides, mas deixem eu ser clara, esses rumores são falsos. Eu não tenho nada, a não ser o maior respeito por Beyoncé. Vamos continuar a curtir Lemonade", escreveu em seu perfil na rede social.

Ela foi acusada de ter tido um caso com Jay-Z depois que Beyoncé pareceu sugerir na música Sorry, do disco recém-lançado Lemonade, que ele a traiu com a "Becky do cabelo bom".

Fãs acreditavam que Rita estava dando indícios de que a letra da canção era sobre ela após a cantora postar fotos enigmáticas em sua conta no Snapchat.

Em uma das imagens sensuais, Rita usava um biquíni com estampa de limão cobrindo seus seios e ostentava um colar de ouro com a inicial 'J'.

Fãs de Beyoncé ficaram ao lado de seu ídolo no fim de semana quando ela aparentemente abriu o jogo sobre seu casamento em um programa da HBO para promover seu novo disco e iniciaram uma caçada à real identidade da Becky citada na música.

