Fora da TV há três anos, apresentadora busca melhores dias na internet

A jornalista Regina Volpato, 48 anos, começou a carreira na Globo e passou também pela Band e pela Bandnews TV. Mas foi entre 2004 e 2009, quando apresentou o programa Casos de Família, do SBT, que ela ganhou destaque na televisão. No entanto, em 2010, após a reformulação do vespertino, que passou a ter um teor mais sensacionalista, Regina preferiu deixar a atração. Desde então, ela até que tentou - ficou por dois anos na RedeTV! -, porém a vida nas telinhas ficou difícil. E o espaço, menor.

Com o advento das novas tecnologias e formas independentes de produção, um novo horizonte se abre para Regina Volpato, que agora surge com seu próprio programa, Prazer, Eu Sou, no YouTube. A ideia é ainda recente - o primeiro episódio está prometido para esta terça-feira, 26 -, mas os objetivos já estão fixados: garimpar histórias interessantes, de anônimos ou famosos.

No vídeo de apresentação, a própria Volpato resume a intenção do programa: "Prazer, eu sou Regina, e este é o meu novo programa aqui no YouTube. Eu vou conversar com pessoas inspiradas e inspiradoras, inconformadas, bem-humoradas, autênticas; pessoas que lutam pelo empoderamento e que têm orgulho de ser quem são; têm orgulho ao dizer o seu nome quando dizem: 'Prazer, este sou eu'". Vamos aguardar, né?

