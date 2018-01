Diretor de programas de Portiolli pede afastamento após briga com apresentador

Foto: Reprodução Instagram

O SBT comunicou nesta terça-feira, 26, o afastamento por tempo indeterminado de Roberto Manzoni, o Magrão, que era o diretor do 'Domingo Legal' e do 'Sabadão', programas apresentados por Celso Portiolli. A iniciativa partiu do profissional.

De acordo com uma fonte do E+ ligada ao 'Domingo Legal', o desabafo de Portiolli há uma semana, quando o apresentador se queixou dos rumos do programa, resultou em uma áspera discussão com Magrão. Essa briga teria motivado o diretor a pedir para se afastar.

Leia abaixo o comunicado da emissora:

"O SBT informa que o diretor Roberto Manzoni (Magrão) acaba de solicitar um período sabático por tempo indeterminado para resolver questões pessoais. Esclarecemos ainda que o diretor continuará colaborando com a emissora. Em seu lugar assume interinamente o diretor Rubens Gargalaca".

