Linha de roupas fitness de Beyoncé chega às lojas

Nesta sexta-feira chegou às lojas a nova coleção de roupas de academia da cantora Beyoncé, a Ivy Park. São 200 produtos desde elásticos de cabelo de 15 dólares até peças de 265 dólares. Em entrevista à revista Elle de maio, a cantora disse que o objetivo da marca é celebrar cada mulher e os corpos delas.

A coleção está à venda em 20 lojas TopShop pelo mundo e nos sites da Nordstrom e Net-a-Porter. No entanto, as peças de Beyoncé ainda não estão disponíveis do Brasil.

A expectativa era de que os fãs da cantora formassem filas fora das lojas para esperar o momento de poder comprar seus produtos da Ivy Park. Em Londres, o previsto ocorreu, mas, em Nova York, por outro lado, a TopShop do Soho estava vazia no horário de abertura.

Em entrevista à Cosmopolitan, o gerente criativo da TopShop, Cornelous Danzey, mostrou decepção, pois também esperava que fãs estivessem ansiosos para adquirirem os produtos. Para ele, a explicação é que o público entendeu que a Ivy Park não é uma colaboração de uma semana, mas parte da coleção atual da loja. "Em outras lojas, roupas colaborativas são muito teatrais, mas essa linha é mais usável. É sobre conforto, não sobre um show", explica Danzey.

